Fipe-Confcommercio,no a promozioni che svendono ristorazione

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Le aggressive campagne di promozione lanciate da piattaforme di prenotazioni on line che promettono sconti del 50% rischiano di aggravare ulteriormente la grave crisi che attraversa la ristorazione italiana prima per effetto dei tanti lockdown imposti dalla pandemia e ora per l'aumento vertiginoso ed inarrestabile dei costi dell'energia che stanno distruggendo i conti economici delle imprese. E così mentre i ristoranti si trovano a fronteggiare la corsa dei costi nel difficile esercizio di allinearli ai listini, partono mirabolanti campagne promozionali che lanciano a consumatori e imprese un messaggio fuorviante e pericoloso allettando i primi con il miraggio del risparmio e illudendo i secondi di poter salvaguardare la redditività delle proprie imprese." Così Fipe-Confcommercio sulla scontistica prevista da campagna di promozione lanciate da piattaforme di prenotazioni on line di ristoranti. (ANSA).