Confindustria: Ferrara, Bonomi in Calabria segno attenzione

(ANSA) - CATANZARO, 14 OTT - "Questa è l'ennesima testimonianza dell'attenzione e della grande vicinanza che il sistema confindustriale ha verso la nostra regione contribuendo ad a mettere in campo una qualificata e continua sinergia per un'azione di governo regionale che presto si concretizzerà con il completamento del piano industriale portato avanti con il Centro Studi di Confindustria". Lo afferma il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara annunciando la presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi in Calabria per presenziare all'Assemblea di Unindustria Calabria che si terrà al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

L'annuncio è stato fatto da Ferrara insieme ai colleghi del Comitato di Presidenza Natale Mazzuca, componente Consiglio Generale di Confindustria, Fortunato Amarelli Presidente Confindustria Cosenza, Mario Spanò Presidente Confindustria Crotone, Domenico Vecchio Presidente Confindustria Reggio Calabria, Rocco Colacchio Presidente Confindustria Vibo Valentia, Giovan Battista Perciaccante Presidente Ance Calabria, Daniele Diano Presidente Comitato Piccola Industria Unindustria Calabria, Umberto Barreca Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Calabria.

"Non possiamo limitarci - continua Ferrara - a fronteggiare le tante criticità esistenti, ma è necessario prefigurare condizioni e prospettive di sviluppo di lungo periodo. È in questa direzione che si svolgerà l'Assemblea di Unindustria Calabria con l'obiettivo di concentrare l'attenzione tanto nell'azione di rimozione dei vincoli strutturali allo sviluppo quanto in un piano idoneo ed efficace ad incentivare gli investimenti".

"Una destinazione che non è soltanto l'approdo finale di un viaggio - commenta Domenico Vecchio, Presidente di Confindustria Reggio Calabria -. La Calabria è, al tempo stesso, un crocevia nel quale si intersecano le strade dell'arte, delle bellezze paesaggistiche, di una storia e di una civiltà millenaria, delle eccellenze e della tipicità dei sapori che riecheggiano di antichi saperi, dell'innovazione e della ricerca. Oggi più che mai la Calabria è davvero tutto questo e ritrovarci a confrontarci e a dialogare in un luogo di grande suggestione qual è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria getta nuova luce su tutto. Trovarci a Palazzo Piacentini è sembrato un doveroso omaggio al MArRC nel cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ma anche un riconoscimento a quel che oggi il Museo rappresenta in un momento nel quale la frenesia del turismo mordi e fuggi sembra cedere decisamente il passo a viaggiatori attenti a impiegare al meglio la risorsa più preziosa che abbiamo: il tempo". (ANSA).