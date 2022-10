Confindustria: concluso progetto Summer Training Week

(ANSA) - CATANIA, 14 OTT - Una opportunità di conoscenza della cultura d'impresa. Un'occasione per valorizzare i percorsi di orientamento e formazione delle nuove generazioni. Vuole essere questo il progetto 'Summer Training Week', promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania, che punta ad accorciare le distanze tra giovani e mondo dell'impresa. Nei mesi estivi 50 studenti del Liceo scientifico Galileo Galilei e del Liceo classico e scientifico San Francesco di Sales sono stati accolti per una settimana in grandi e piccole aziende associate a Confindustria ed Ance Catania per poter sperimentare sul campo la quotidianità della vita aziendale. Oggi in Confindustria, nel corso dell'evento conclusivo del progetto, si sono incontrati studenti, docenti e rappresentanti delle imprese.

"Con questa iniziativa - ha spiegato la presidente del Comitato Monica Luca - vogliamo costruire un metodo nuovo nella creazione di legami tra scuola e impresa. Una prima edizione pilota,questa, che ha coinvolto due istituti scolastici, ma che sarà estesa nel 2023 ad altre scuole e all'Ateneo catanese. Come imprenditrici siamo più che mai consapevoli della necessità di poter contare su risorse nuove e motivate di giovani che non siano più costretti ad abbandonare la propria terra". (ANSA).