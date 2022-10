Confcommercio, Pil -0,5% nel terzo trimestre, -1% ad ottobre

Pil in calo ad ottobre e nel terzo trimestre dell'anno. Secondo le stime di Confcommercio, "il rallentamento registrato nel periodo estivo dovrebbe aver determinato una riduzione in termini congiunturali dello 0,5% nel terzo trimestre" e una crescita contenuta all'1,6% su base annua. "La tendenza al ripiegamento dell'attività economica si sarebbe amplificata nel mese di ottobre per il quale si stima una riduzione dell'1,0% in termini congiunturali ed una crescita dello 0,4% sullo stesso mese del 2021", si legge nella congiuntura. (ANSA).