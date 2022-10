Confcommercio, a settembre consumi -2%, per i beni -4% (2)

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Ma anche per i servizi, sottolinea ancora Confcommercio, la domanda comincia a mostrare un'evoluzione più contenuta. In particolare, evidenzia, sono emersi segnali di criticità in alcuni settori, quali la ristorazione (-4,2% su base annua).

Guardando al terzo trimestre dell'anno, la variazione dell'Indicatore dei consumi di Confcommercio risulta nulla rispetto allo stesso periodo del 2021, "dato che - si sottolinea - allontana il ritorno sui valori pre-pandemici". Nel confronto con i primi nove mesi del 2019 l'Icc risulta ancora inferiore del 5,0%; per i servizi il calo si attesta all'11,7%. (ANSA).