Cciaa Molise, Gdo e piattaforme e-commerce, seminario per Pmi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 OTT - 'Gdo e Ecommerce - Le opportunità per l'export': è il tema del seminario online organizzato dall'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud 2, in collaborazione con l'Azienda speciale 'Serm' della Camera di Commercio del Molise. Si svolgerà il 27 e 28 ottobre, dalle 9 alle 17. L'iniziativa, riservata a Pmi, aziende cooperative, consorzi e reti d'impresa con sede operativa in Molise, vedrà l'intervento di docenti esperti della Faculty Ice che offriranno ai partecipanti un primo orientamento per approcciare i canali della grande distribuzione e le piattaforme e-commerce. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 20 ottobre ed è aperta a tutte le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità. Il numero di iscrizioni è limitato ad un massimo di 80 partecipanti. Nel caso in cui venisse superato, si procederà ad un'apposita selezione.

Programma, contenuti didattici, requisiti di ammissione e modalità di selezione sono consultabili sul sito web della Cciaa Molise. (ANSA).