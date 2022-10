Bollette: 200mila euro ristori da Camera commercio Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 14 OTT - La Camera di Commercio di Catanzaro ha reso noto che a partire dal prossimo 17 ottobre, le microimprese della provincia di Catanzaro potranno presentare domanda per vedersi riconosciuto un contributo a fondo perduto calcolato sul 50% della differenza tra l'importo della spesa relativa ai consumi di luce o gas riscontrato in una bolletta emessa tra gennaio 2022 e settembre 2022, e quello riscontrato in bolletta emessa nello stesso mese o bimestre dell'anno 2021 - fino ad un massimo di 1.000,00 euro, al netto delle imposte.

L'iniziativa, che - è scritto in una nota - ha soprattutto valore simbolico, "è stata fortemente voluta dal commissario straordinario dell'Ente Daniele Rossi, per dare un segnale di vicinanza e sostegno al mondo imprenditoriale più fragile ed è il risultato di un raccordo diretto con le associazioni di categoria".

"Da mesi - afferma Rossi - le imprese vivono una situazione insostenibile. Purtroppo la dotazione di questo bando non è enorme, ma abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere con le risorse interne di cui disponiamo. L'Ente dimostra ancora una volta la propria attenzione alle sue imprese e lo fa con un gesto concreto nella speranza che dai livelli istituzionali più alti possano arrivare segnali ancora più importanti in questo senso. Ringrazio le associazioni di categoria per la pronta disponibilità offerta e per essersi messi al servizio gli uni degli altri, con vero spirito di solidarietà".

"La misura - ha spiegato il segretario generale dell'Ente Bruno Calvetta - è finanziata attraverso il recupero di tutte le somme che avevamo già disponibili e che non saremmo riusciti a spendere entro l'anno. Non abbiamo quindi operato alcuno scostamento di bilancio, è stata fatta un'operazione finanziaria e gestionale molto oculata che non impatta in alcun modo sul futuro della Camera di Commercio accorpata dell'area centrale calabrese che sta per nascere. Si tratta di un'iniziativa mirata alle microimprese che, nonostante l'esiguità di risorse che possiamo mettere in campo come Camera di Commercio, sono la categoria che più può beneficiare di interventi del genere".

