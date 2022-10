Bnl:accordo con sindacati,200 euro welfare contro inflazione

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Duecento euro, in "credito welfare annuo aggiuntivo", per i dipendenti con stipendi sotto i 35mila euro contro il rialzo dei prezzi di questi mesi. E' uno dei punti dell'accordo sottoscritto fra Bnl Bnp e i sindacati sul Premio Aziendale 2022-2023.

"Si tratta - spiega una nota della banca - di un'intesa pluriennale, dagli importanti risvolti sociali e che mantiene una forte coerenza con il Contratto collettivo nazionale, sottoscritta con l'intento di migliorare la partecipazione dei dipendenti ai risultati previsti dal Piano industriale".

L'accordo prevede, fra l'altro "il miglioramento del valore del premio, con anche un'addizionale possibilità di crescita in caso di andamento positivo della Banca e "l'introduzione di un "credito welfare annuo aggiuntivo" pari a 200 euro, che verrà riconosciuto ai colleghi con una retribuzione inferiore a 35mila euro annui; si tratta di una misura di carattere sociale che, nell'attuale contesto economico, persegue l'obiettivo di andare incontroInoltre . Inoltre c'è òa previsione della possibilità di scelta tra un premio in tutto o in parte in denaro e un premio interamente in servizi, con un maggior valore riconosciuto ai dipendenti che opteranno per il credito "welfare".

"In un panorama nazionale e internazionale di forte incertezza, le parti hanno dimostrato, con la sottoscrizione dell'accordo, di condividere l'attuale percorso di sviluppo e crescita" conclude la nota. (ANSA).