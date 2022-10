++ Istat:nel 2020 lavoro irregolare sotto 3 mln, minimo da 1995

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La crisi pandemica iniziata nel 2020 ha avuto effetti considerevoli sul ricorso al lavoro irregolare che, per la prima volta dall'inizio della serie (1995), risulta inferiore ai 3 milioni di unità. Lo rileva l'Istat in un Report sull'economia sommersa spiegando che nel 2020 sono 2 milioni e 926 mila le unità di lavoro a tempo pieno (ULA) in condizione di non regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (circa 2 milioni e 153 mila unità). L'occupazione non regolare - si legge - segna, un calo del 18,4% rispetto al 2019, registrando una diminuzione pari a quasi il doppio di quella regolare (-9,9%).

(ANSA).