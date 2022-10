++ Istat: con Covid crolla economia sommersa, nel 2020 -14,1% ++

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La crisi del 2020 legata alla pandemia colpisce anche l'economia non osservata che crolla del 14,1% mentre l'incidenza scende al 10,5% del Pil. Lo rileva l'Istat. Nel 2020 il valore dell'economia non osservata si riduce a 174,6 miliardi di euro. L'economia sommersa si attesta a poco più di 157 miliardi di euro mentre le attività illegali superano di poco i 17 miliardi. Rispetto al 2019, il valore dell'economia non osservata si è ridotto complessivamente di quasi 30 miliardi.

Le unità di lavoro irregolari stimate nel 2020 sono 2 milioni 926 mila, in calo di circa 660 mila rispetto all'anno precedente. (ANSA).