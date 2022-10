Welfare: Sala, a Milano bisogni crescono, 34mila in difficoltà

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - "Credo che un punto di sostanza sia una decisione forte del Paese se sul welfare sia il caso di dare più fiducia agli enti locali e io penso di sì". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo online al Festival delle città. "A Milano - ha aggiunto - il bisogno sta crescendo. Abbiamo 34mila persone seguite stabilmente dai nostri servizi sociali".

Sul welfare "non stiamo riducendo l'investimento ma lo stiamo aumentando", ha proseguito il sindaco. "Credo che i servizi sociali - ha spiegato - debbano andare con i servizi sanitari e questa è una delle critiche che muovo a Regione Lombardia sull'accentramento della sanità". Perché "disagio sociale e disagio sanitario sono molto connessi", e per questo "credo che le case di comunità, che dovrebbero ospitare anche questi centri per una maggiore attenzione al disagio sociale, possano essere una risposta importante".

Tra le cose "fatte male" in Lombardia, secondo Sala c'è proprio "la perdita della gestione sul territorio. Quelli che una volta chiamavano consultori non ce ne sono quasi più a Milano" e questo "è un punto su cui si deve andare avanti".

Una misura "che metteremo in atto è il welfare community manager - ha concluso - qualcuno che nel suo quartiere sia l'interfaccia delle politiche del Comune e del terzo settore e sia punto di raccolta delle esigenze". (ANSA).