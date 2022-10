Pmi: commercialisti, sostenibilità ancora al palo in aziende

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sostenibilità ancora poco conosciuta (e praticata) "sia tra le imprese, sia tra i professionisti", dunque c'è "la necessità di familiarizzare con adempimenti di cui, al momento, non sempre si riesce a percepire la portata e il valore aggiunto". Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio commenta i risultati dell'ìndagine che fa luce sulle scelte e gli investimenti suggeriti dai professionisti alle imprese, nel processo di transizione verso la sostenibilità, che verrà presentata in occasione del Convegno nazionale promosso dalla categoria professionale "Il valore della sostenibilità" venerdì 14 e giovedì 15 ottobre, a Bologna; nel corso dell'evento, recita una nota, verrà illustrato il programma "Play sustainability", che è nato dalla collaborazione tra l'istituto di ricerca bolognese Nomisma e la Fondazione nazionale dei commercialisti, con l'intento di "consolidare la cultura della sostenibilità tra i professionisti e trasmettere l'urgenza del processo di transizione ecologica, oltre a veicolare il valore degli strumenti Esg (l'acronimo che riguarda i profili di natura ambientale, sociale, o di 'governance', ndr), per valutazioni più efficaci e con minor rischio". Dal campione di 1.162 commercialisti interpellati emerge che, tra gli studi che offrono consulenza strategica, solo il 28% indirizza la propria consulenza anche su tematiche legate alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance (9% sul totale degli studi della categoria), ma si mostrano "particolarmente sensibili" i giovani sotto i 40 anni, che esercitano la professione in studi strutturati (con almeno 6 addetti). Secondo i professionisti intervistati, le imprese sono ancora lontane dalla consapevolezza dell'importanza e della strategicità dei temi legati alla sostenibilità: soltanto il 9% appare motivato ad adottare azioni e strumenti per implementarla in azienda.

