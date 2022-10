Legacoop: Laguardia nuovo direttore produzione e servizi

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Andrea Laguardia è il nuovo Direttore nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. Lo fa sapere l'Associazione sottolineando che è stato nominato all'unanimità dalla Direzione riunita a Roma.

Laguardia succede, a decorrere dal 1° novembre, a Fabrizio Bolzoni. "In un periodo di crisi ed incertezze economiche come quello che stiamo attraversando, il Paese ha sempre più bisogno di cooperazione - ha commentato Andrea Laguardia - l'impegno, da subito, sarà quello di aprire un dialogo con il nuovo Governo per chiedere misure emergenziali per far fronte agli aumenti dell'energia e delle materie prime che rischiano di mettere in ginocchio un intero tessuto produttivo". (ANSA).