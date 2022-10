Lavoro: tessile Prato, sciopero alla Ritorcitura Duemila

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 13 OTT - Sciopero oggi alla Ritorcitura Duemila, azienda tessile di Montemurlo (Prato) fornitrice di importanti aziende del settore del territorio: l'iniziativa, indetta dal sindacato Si Cobas, è stata organizzata in segno di protesta contro il rifiuto dell'azienda di sedersi al tavolo di trattativa "per regolarizzare i lavoratori" che tra l'altro denunciano "nastri orari di 10-12 ore quotidiane" accusa il sindacato.

"Siamo sempre disponibili a sederci al tavolo con l'azienda - afferma Francesca Ciuffi (Si Cobas) - per regolarizzare i lavoratori, ma siamo pronti anche a fare i nomi dei clienti della Ritorcitura: aziende italiane storiche del territorio di Prato, che decidono di abbassare i costi usando terzisti dove i lavoratori operano in queste condizioni. Noi abbiamo chiesto ai committenti della Ritorcitura di intervenire nella vertenza: se non accadrà, siamo pronti a estendere lo stato d'agitazione anche presso di loro". (ANSA).