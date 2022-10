La cucina volano del Made in Italy a San Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 13 OTT - Tra il 24 e il 30 ottobre torna a San Paolo la Settimana della cucina regionale italiana. Un format nato nella metropoli brasiliana dieci anni fa, e cosí vincente che il ministero degli Esteri dal 2016 lo ha esportato nel mondo. Un'iniziativa scelta da Be IT come flagship event (unico in Sud America), per il suo primo anniversario di campagna di national branding, secondo quanto spiegato all'ANSA dal console generale di San Paolo, Domenico Fornara.

In occasione della "Settimana della cucina regionale italiana" arriveranno dall'Italia 21 chef per cucinare in 20 diversi ristoranti della cittá e far conoscere i menu di ciascuna regione del nostro Paese.

La settimana sará accompagnata da una serie di iniziative collaterali, e l'attesa é che le presenze possano tornare complessivamente ai livelli prepandemici, per un totale di circa 10mila.

L'iniziativa punta a mettere in luce vari aspetti del sistema food italiano, da quello economico - con la promozione dei prodotti di qualitá e la difesa dall'Italian sounding - ma anche di sostenibilitá e di impatto positivo sulla salute.

Un'occasione per valorizzare lo stile italiano e costruire nuovi ponti di amicizia, ma anche un modo per stimolare il turismo culturale e quello delle origini, risvegliando magari nei molti paulisti di discendenza italiana, il desiderio di andare a scoprire la regione di provenineza della propria famiglia. (ANSA).