Energia: coop meccanica Fanin, ci hanno triplicato bolletta

(ANSA) - LUCCA, 13 OTT - Bolletta della corrente elettrica triplicata alla cooperativa Fanin di Fornaci di Barga (Lucca), azienda della meccanica che fornisce componenti alle imprese dello stesso settore ma anche al settore metallurgico e alle fonderie.

"Ci occupiamo anche di logistica, carpenteria e sanificazione ma il settore che soffre maggiormente questa situazione è di certo la meccanica - spiega Claudio Civinini, presidente della cooperativa Fanin - La nostra bolletta della luce è più che triplicata, passando da 10mila a 34mila euro al mese. Siamo molto preoccupati, per ora teniamo duro". La cooperativa teme quando in officina, in sede e nel capannone di produzione dovrà essere acceso il riscaldamento. "Se i costi energetici continueranno a salire in questo modo sarà un problema quando dovremo pagare le bollette invernali - aggiunge Civinini .- Questo ci preoccupa perché abbiamo preso degli impegni con i nostri clienti, abbiamo firmato contratti di fornitura con prezzi bloccati quindi la produzione deve andare avanti perché abbiamo delle scadenze da onorare, ma i margini di guadagno sono sempre più risicati, speriamo di riuscire a resistere".

La cooperativa auspica che il nuovo Governo "intervenga subito sui costi energetici, ma anche in generale sul costo del lavoro, le imprese hanno bisogno di essere davvero sostenute".

Per il presidente di Confcooperative Toscana Nord, Giuseppe Gori "arrivano notizie sempre più allarmanti dalle nostre cooperative che si trovano a dover gestire aumenti di bollette più che raddoppiate rispetto ai budget previsionali che non solo azzerano i risultati economici previsti e di conseguenza investimenti e sviluppo, ma appesantiscono la gestione finanziaria con ulteriori costi per il ricorso al credito. Anche noi come associazione, abbiamo richiesto al Governo e a tutti i partiti un intervento urgente e strutturato". Franca Isola, presidente territoriale Confcooperative di Lucca, sottolinea che la "Fanin è una cooperativa storica, ben strutturata e radicata sul territorio, in cui è conosciuta per la qualità dei suoi servizi. In questo momento delicato credo sia ancora più cruciale tutelare cooperative come questa perché danno lavoro ai cittadini dei territori". (ANSA).