Camere Commercio: B2B 13 aziende meccanica Marche-buyer tedeschi

(ANSA) - PESARO, 13 OTT - Incontro tra 13 aziende del settore della meccanica e una delegazione di operatori commerciali tedeschi nell'ambito di un incoming dedicato al comparto, con particolare attenzione al settore della subfornitura e della componentistica. Ad organizzarlo a Pesaro: Tecne, Azienda Speciale per mobile e meccanica di Camera Marche, e Regione Marche. I buyer tedeschi presenti a Pesaro sono stati selezionati da Tecne con la collaborazione della Itkam - Italian Chamber of Commerce for Germany. La Germania è il primo partner commerciale delle Marche con riferimento alle esportazioni del manifatturiero: nel primo semestre abbiamo esportato nel mercato tedesco prodotti per un valore di 1.366,9 mln euro. Con specifico riguardo alla meccanica il valore dell'export verso la Germania è di 102.294.762 euro. Nelle Marche sono 817 le imprese del comparto iscritte al Registro Imprese, 204 solo in provincia di Pesaro Urbino. "Le aziende della meccanica delle Marche, che hanno raggiunto un altissimo livello tecnologico, rappresentano - ha commentato il Presidente di Tecne, Moreno Bordoni un fiore all'occhiello della nostra manifattura e per questo sono molto apprezzate all'estero". (ANSA).