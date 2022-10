Banca Italia e Camera commercio illustrano Centrale Rischi

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - La Banca d'Italia ed Enterprise Europe Network della Camera di commercio di Bolzano hanno presentato la Centrale dei Rischi (CR) in un incontro online rivolto alle imprese locali. Si tratta di uno strumento informativo utile alle imprese per conoscere la propria posizione debitoria verso le banche. Viceversa, anche gli istituti di credito possono valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

È sempre più importante per banche e società finanziarie monitorare la storia creditizia dei propri clienti per poter valutare la loro situazione debitoria complessiva. Anche dal punto di vista delle aziende si tratta di uno strumento per conoscere il proprio posizionamento nella Centrale dei Rischi al momento della richiesta di un finanziamento. Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano, ha dichiarato: "Chi richiede un finanziamento è consapevole della propria capacità di rispettare gli impegni presi. L'intermediario, invece, non dispone delle stesse informazioni e potrebbe quindi essere esposto a rischi. Attraverso la Centrale dei Rischi vengono tutelate entrambe le parti." Michele Benvenuti, direttore della filiale di Bolzano della Banca d'Italia, ha affermato: "La Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d'Italia, che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sulla "sana e prudente gestione" degli intermediari e sulla stabilità e l'efficienza complessiva del sistema finanziario." I lavori sono stati aperti da Christian Nicolussi Moro della Divisione Vigilanza della filiale di Bolzano della Banca d'Italia, che ha illustrato le finalità e le caratteristiche della Centrale dei Rischi. Questo prezioso strumento informativo è stato inquadrato all'interno del contesto normativo nazionale e ne è stata sottolineata l'importanza nonché l'utilità nel momento in cui un'azienda si trova a richiedere un finanziamento a un intermediario. (ANSA).