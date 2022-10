TikTok guarda alle Pmi, impatto positivo su brand locali

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Tik Tok, la più giovane tra le piattaforme social dove si comunica attraverso brevi video, si propone alle aziende come nuovo modo di fare pubblicità e lancia anche in Itakua 'Seguimi', un progetto educativo multicanale pensato per supportare le PMI a promuovere il proprio business facendo. Secondo due ricerche, commissionate dalla app della startup cinese ByteDance, "c'è un impatto positivo sulla community e sui brand locali".

La ricerca condotta da InSites Consulting in Italia, su un campione di 600 persone di età compresa tra i 18 e i 45 anni, mostra che gli utenti sono molto interessati ai contenuti delle piccole e medie imprese e sulla piattaforma ne scoprono sempre di nuovi e trasversali. Il 66% dichiara di essersi imbattuto in contenuti di PMI italiane in ambito fashion (56%), bellezza (50%), food & drink (44%), viaggi (31%), casa (24%) e gaming (19%). L'89% di chi ha trovato contenuti di questo tipo di realtà afferma di averli visti per la prima volta su TikTok e il 72% dichiara di vederli con cadenza giornaliera. Un'affezione che si trasforma in propensione all'acquisto. Il 36% degli interessati ha fatto un acquisto dopo aver visto un contenuto di una Pmi su Tik Tok. "Una tendenza che presenta ricadute reali sul territorio e favorisce rapporti diretti: infatti, l'87% degli utenti dichiara che aver visto contenuti di PMI su TikTok li ha spinti ad acquistare di più dalle aziende locali, mentre il 36% ha visitato subito il profilo TikTok dell'azienda per guardare altri contenuti. Il 92% ritiene invece, che la piattaforma possa aiutare le PMI a costruire relazioni più solide con gli utenti" si legge in una nota.

TikTok, sono le conclusioni della seconda analisi, condotta da Advertiser Perceptions su un campione di 100 intervistati tra agenzie e inserzionisti, permette di allargare il pubblico di riferimento. Il 69% dei professionisti del marketing che in Italia già utilizzano TikTok afferma che includeranno la piattaforma nelle proprie campagne ADV nei prossimi 12 mesi. Il 77% dichiara di includere TikTok in almeno il 50% delle campagne in corso e ben il 91% afferma che utilizzerà la piattaforma almeno nel 50% delle proprie campagne l'anno prossimo. (ANSA).