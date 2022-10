San Siro:Confcommercio,da nuovo stadio benefici a territorio

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - "Il dibattito pubblico sul nuovo stadio di San Siro sta raccogliendo moltissimi contributi dalla società civile, istituzioni e aziende private. La rigenerazione urbana di un quartiere non può che portare benefici a una città in sviluppo". Così il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha parlato del progetto del nuovo stadio in un post sulle sue pagine social.

"Un investimento miliardario che, siamo certi, porterà benefici e ricadute positive a tutto il territorio - ha aggiunto -. Lo ribadiremo ai tavoli che porteranno alla costruzione definitiva del progetto, Confcommercio Milano darà il proprio contributo portando know how, best practice e idee per valorizzare e tutelare gli ambiti che riguardano il terziario: commercio, turismo, servizi". "Il nuovo polo di San Siro dovrà essere in grado di attrarre investimenti per aprire nuove attività sapendo valorizzare quelle esistenti a beneficio della collettività", ha concluso.

