Professioni: commercialisti, fari su sostenibilità a Bologna

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Un'occasione di "confronto sullo sviluppo sostenibile, incentrato sulle novità legislative di imminente emanazione e sugli impatti che tali iniziative avranno per cittadini, aziende e professionisti": è ciò che avverrà nel convegno nazionale del 14 e 15 ottobre, al Palazzo della cultura e dei congressi di Bologna, "Il valore della sostenibilità", organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con l'Ordine locale della categoria professionale ed il patrocinio dell'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, a cui parteciperanno 1.200 professionisti iscritti all'Albo, provenienti da tutta Italia.

"Esperti nazionali ed internazionali delle professioni, delle banche, delle aziende e del mondo accademico si confronteranno sugli scenari attuali e futuri per fornire ai partecipanti essenziali riferimenti teorici e pratici relativi ai processi in atto nella 'economic sustainability', con particolare riguardo sia all'evoluzione del quadro regolamentare del corporate reporting e del controllo, sia allo sviluppo negli ambiti della creazione di valore e della finanza sostenibile per riconoscerne l'impatto sull'attività professionale", recita una nota. I lavori inizieranno venerdì 14 alle 11 con i saluti del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, della numero uno dell'Ordine dei commercialisti di Bologna Enrica Piacquaddio, del sindaco di Bologna Matteo Lepore e del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente Cei (Conferenza episcopale italiana). Programma completo ed informazioni su https://commercialisti.it/. (ANSA).