Pmi: Cna-Confartigianato Toscana chiedono aiuto a parlamentari

(ANSA) - PRATO, 12 OTT - Cna Toscana Centro, Confartigianato Prato e Confartigianato Pistoia hanno scritto una lettera aperta ai parlamentari eletti sul territorio, per chiedere "provvedimenti immediati per salvaguardare l'economia locale e nazionale. In caso contrario, teniamo a ribadirlo, è a rischio l'intera tenuta economica e sociale del Paese".

Le aziende del territorio infatti "non ce la fanno più", sostengono le associazioni delle Pmi, e vivono "una crisi senza precedenti, dalla quale, senza provvedimenti immediati, l'intero Paese rischia di non risollevarsi più. Da questo allarme generale, che lanciamo ormai da mesi, tutti i settori sono colpiti indistintamente".

Per Cna e Confartigianato "l'unica realtà sta nell'estrema urgenza, nostra e di tutte le imprese, di ottenere fatti concreti, proposte legislative percorribili subito, per portare a casa provvedimenti e misure immediatamente attuabili, e chiameremo a rapporto tutti i parlamentari del territorio per condurre una vera e propria battaglia in difesa degli interessi delle aziende". (ANSA).