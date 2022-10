Lavoro: sindacati,c'è nuovo integrativo coop sociali Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Il nuovo contratto integrativo in Toscana per la cooperazione sociale siglato ieri, che riguarda circa 550 cooperative e si applica a oltre 30mila lavoratrici e lavoratori operanti in regione, "dovrà essere rispettato anche dalle cooperative che hanno sede fuori regione e quelle non aderenti alle organizzazioni datoriali". Lo affermano in una nota Fp-Cgil, Cisl-Fp e Fisascat-Cisl, secondo cui deve essere impedita "la frantumazione del contratto e la non omogeneità delle condizioni applicate" alle lavoratrici e ai lavoratori.

"Siamo consapevoli dello stato di crisi economica che sta distruggendo il tessuto produttivo nazionale e anche dei mancati adeguamenti dei finanziamenti da parte del governo centrale", dichiarano Bruno Pacini (Fp-Cgil), Andrea Nerini (Cisl-Fp) ed Alessandro Gualtieri (Fisascat-Cisl), "ma non possono essere lavoratrici e lavoratori a pagarne le conseguenze. Per noi il primo patto politico resta quello con chi rappresentiamo ed ognuno deve provare a fare la propria parte, datori di lavoro e committenza pubblica. Aver rinnovato questo contratto regionale non esaurisce la discussione: proseguiremo il confronto, soprattutto in merito alle regole di ingaggio di queste lavoratrici e lavoratori che, non dimentichiamolo, sono al servizio della comunità". (ANSA).