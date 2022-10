Istat:si riducono disuguaglianze di genere,non su competenze

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Le disuguaglianze di genere si sono ridotte in Italia negli ultimi dieci anni. Per la maggioranza delle misure dell'Agenda 2030 dell'Onu sulla sostenibilità (62, pari al 62%) si osserva una riduzione dei divari in favore delle donne: 11 misure sono stabili, mentre 27 presentano un ampliamento dei divari a svantaggio femminile. Lo rende noto l'Istat nel suo Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Le aree in cui si rilevano i più ampi miglioramenti sono Reddito e rischio di povertà, grazie ai più ampi progressi registrati dalla componente femminile rispetto a quella maschile in quasi tutte le misure considerate, ed Empowerment e inclusione, trainata dal maggiore incremento femminile della quota di permessi di soggiorno e, viceversa, dalla più consistente riduzione della percentuale di donne in attesa di giudizio.

I differenziali di genere risultano invece più frequentemente stabili o in peggioramento nelle aree della Salute e delle Competenze. (ANSA).