Istat: Bonetti, conferma strada intrapresa da nostro Governo

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Da Istat oggi un'altra conferma della strada intrapresa dal nostro governo per dare alle donne il protagonismo che meritano nel lavoro: a fine 2021, l'Italia è seconda solo alla Francia per presenza femminile nei consigli di amministrazione e nei ruoli di alta dirigenza delle grandi società quotate in borsa. Una presenza che si attesta intorno al 38,8%, secondo il Rapporto sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030, e su cui bisogna lavorare ancora perché le donne accedano davvero paritariamente a tutti i ruoli: sono ancora troppo poche le amministratrici delegate (1,9%) e le presidenti (3,5%). Un passo decisivo in questa direzione lo abbiamo fatto con la Certificazione per la parità di genere per le imprese. Andremo avanti con tenacia in Parlamento". Lo afferma la ministra uscente per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti in un post su Facebook .

