Inps: intesa con sindacati, contratti per 1.000 medici

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'Inps contrattualizzerà 1.000 medici fiscali per le visite di controllo sui lavoratori in malattia e attribuirà incarichi in regime libero professionale a 820 medici per le verifiche sulle invalidità civili: è il risultato delle intese sottoscritte tra l'Istituto le le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale dei medici.

L''accordo che disciplina il conferimento di incarichi professionali finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Inps prevede che l'Istituto possa attribuire incarichi fino a 35 ore settimanali ad un massimo di 820 medici, in regime libero-professionale in convenzione, per lo svolgimento delle funzioni relative all'invalidità civile e medico-legali. I medici si occuperanno, tra l'altro, anche delle competenze delle Commissioni Mediche di Verifica, trasferite all'Inps dal Decreto "Semplificazioni Fiscali". E' stato inoltre siglato un accordo per la medicina fiscale convenzionata. L'Istituto potrà contrattualizzare circa 1.000 medici fiscali, per l'effettuazione di visite mediche di controllo domiciliare di tutti i lavoratori, pubblici e privati, in malattia.

"Gli accordi siglati oggi consolidano un patto importante con i medici che affiancano l'Inps nella difesa dei diritti delle fasce più deboli della popolazione - ha dichiarato Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps - garantendo ai medici convenzionati importanti tutele contrattuali e previdenziali necessarie a rafforzare la relazione di fiducia che c'è tra l'Istituto e la professione medica, nell'interesse dei cittadini" (ANSA).