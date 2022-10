+Fmi,tassa extra-profitti si può considerare ma fisco sia certo+

(ANSA) - NEW YORK, 12 OTT - Una tassa permanente degli extra profitti delle società dell'energia "può essere considerata se adeguati strumenti fiscali non sono già in atto": "potrebbe infatti aiutare a aumentare le entrate senza ridurre gli investimenti o aumentare l'inflazione". Lo afferma il Fmi, sottolineando comunque che il sistema fiscale deve essere chiaro e prevedibile. (ANSA).