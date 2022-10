Ferrovia a Nuoro, Confindustria chiede potenziamento tratta

(ANSA) - NUORO, 12 OTT - Dopo la manifestazione promossa dal comitato "Trenitalia Nuorese", che il 23 settembre ha raccolto a Nuoro migliaia di persone per rivendicare il diritto a una linea ferroviaria a scartamento ordinario che colleghi la città al resto del territorio regionale, si fa sentire anche il presidente di Confindustria della Sardegna Centrale, Giovanni Bitti che scrive al presidente della Regione Christian Solinas, all'ad della Rete Ferroviaria italiana (Rfi) Vera Fiorani, ai consiglieri regionali e parlamentari del territorio per chiedere "aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei progetti per la riqualificazione e l'ampliamento del tratto di ferrovia Macomer - Nuoro - Olbia, una tratta attualmente servita solo dai treni a scartamento ridotto dell'Arst".

"Il nostro territorio deve superare al più presto questo nodo infrastrutturale che fa di Nuoro l'unico capoluogo di provincia in Italia con un binario unico a scartamento ridotto - prosegue Bitti - Per noi si tratta di un progetto strategico, la Regione ci dica se ha formalizzato o meno la volontà di cedere a Rfi la bretella Borore-Macomer-Nuoro di proprietà di Arst Spa (società al 100% a partecipazione regionale ndr), condizione indispensabile per la riqualificazione della linea, o con risorse del Pnrr o con altri finanziamenti. A oggi nel Piano di investimenti previsti nei prossimi anni da Rfi e dalla Regione Sardegna, non risulta alcun progetto per Nuoro" .

Il leader di Confindustria ricorda che nel luglio 2021 è stata discussa una mozione in Consiglio regionale che ha impegnato l'assessore ai Trasporti a convocare un tavolo tecnico con Rfi per capire se fosse disponibile ad acquisire la linea ferroviaria. "E' importante sapere quale sia stato l'esito dell'interlocuzione - conclude Bitti -, il territorio ha diritto di avere chiarezza, altrimenti questo sarà l'ennesimo dossier di questo territorio che rimarrà lettera morta". (ANSA).