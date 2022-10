Ex Ilva:Ugl,nonostante denunce ancora ferie tramutate in Cig

(ANSA) - TARANTO, 12 OTT - "È trascorso un altro mese e in Acciaierie d'Italia la situazione non muta. Anche nel cedolino paga relativo alla retribuzione del mese di settembre 2022, l'azienda, ancora una volta, ha stabilito in maniera unilaterale di convertire in cassa integrazione straordinaria, le ferie programmate e, in taluni casi, anche la donazione sangue". A sottolinearlo è Alessandro Dipino della segreteria provinciale della Ugl Metalmeccanici di Taranto, aggiungendo che il lavoratori "sono esausti e avviliti" e si è "in attesa che l'Ispettorato del Lavoro completi gli accertamenti del caso, così come riportato in una nota dello stesso Istituto del 13 settembre scorso con la quale si comunicava che gli accertamenti sono di particolare complessità e che lo stesso ente ispettivo provvederà a comunicarne la conclusione." (ANSA).