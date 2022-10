Energia:Patuelli, in emergenza Italia riduca pressione fisco

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Sull'aumento dei costi energetici per imprese e famiglie "la mia considerazione è che la Repubblica deve ridurre la pressione fiscale sulle fonti energetiche in un momento emergenziale come questo". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi parlando dei giovani a margine del convegno "Il Mezzogiorno per lo sviluppo dell'Italia: il ruolo delle banche e delle imprese" all'Unione Industriali di Napoli.

"I prezzi sono schizzati in alto - ha spiegato - e non ha senso che l'extra profitto lo faccia la Repubblica, appesantendo le condizioni di imprese e famiglie bisognose. Non si regala tutto a tutti ma chi ha parametri chiari di necessità non può sopportare oltre a caro energia il successivo aggravio di tasse che sono rimaste quelle usate quando l'energia era un sottomultiplo". (ANSA).