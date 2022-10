Energia: Fiesa-Confesercenti, 11mila attività a rischio

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'aumento dei costi energetici, la corsa dei prezzi delle materie prime e il calo dei consumi "stanno pesando fortemente sulla distribuzione alimentare, mettendo a rischio gli equilibri del comparto. Se continua così, circa 10mila piccole attività alimentari e un migliaio tra supermercati e minimarket potrebbero uscire fuori mercato" entro Natale. Lo afferma Daniele Erasmi, Presidente nazionale di Fiesa, la Federazione dei distributori del settore alimentare della Confesercenti, che raggruppa sia gli esercizi alimentari di vicinato che supermercati di piccola e media superficie chiedendo di ipotizzare riduzioni di orario.

"Le bollette - spiega in una nota - sono più che triplicate. Ormai la voce energia vale decine di migliaia di euro ed incide per il 18% dei costi di gestione. Come se non bastasse, costi energetici e aumenti delle materie prime stanno facendo lievitare i prezzi dei beni alimentari, ben oltre la media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo: si sfiorano incrementi del 12%". Le famiglie, ovviamente, reagiscono tagliando i volumi di consumo: -3,5% ad agosto rispetto al 2021, e la situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi".

Erasmi sottolinea che i costi di gestione sono "pressoché insopprimibili, a meno che non si pensi a tagli degli orari di apertura e del personale. Ma noi - dice - gestiamo imprese strategiche, come si è dimostrato anche durante il lockdown".

"Già oggi - prosegue - possiamo stimare una perdita di fatturato reale, depurato dal dato inflattivo, del 5%. Un calo che si somma all'aggravio dei costi". Il nuovo Governo deve mettere in agenda interventi finalizzati a superare crediti d'imposta e rateizzazioni: occorre sterilizzare il delta energetico che frena l'economia italiana e favorisce quella del nord Europa; si deve dare la possibilità di utilizzare anche momentaneamente la cassa integrazione per le imprese sotto i 15 dipendenti; sospendere le rate derivanti dagli interventi di sostegno Covid e cominciare a pensare a misure di riduzione di orari e aperture, anche limitate. Le imprese hanno bisogno di risposte che non possono attendere i tempi della politica".

(ANSA).