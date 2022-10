ANSA-INTERVISTA/ 'Camerun interessante per le Pmi italiane'

(di Rodolfo Calò) (ANSA) - IL CAIRO, 12 OTT - Il Camerun è un Paese d'interesse per le piccole e medie imprese italiane in diversi settori, con prospettive di esportazione nell'area, come lo è per ong e missioni religiose impegnate nel sociale del Paese dell'Africa occidentale. E' quanto emerge da dichiarazioni fatte dall'ambasciatore d'Italia a Yaoundé, Filippo Scammacca del Murgo, che in un'intervista all'ANSA ha evidenziato come per le Pmi italiane, "con il dovuto accompagnamento, il Camerun offre uno scenario favorevole": si tratta dell' "accesso al mercato interno e all'area del Cemac", la Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale, oltre che dell'acquisizione di materie prime, ha rilevato il diplomatico. Ma, ha avvertito, i costi "importanti dell'energia e della logistica potrebbero non essere compensati" dal "ridotto" costo del lavoro.

Spazi agli investimenti sono offerti da "caffè, cacao, legname e altre materie prime, soprattutto nella prospettiva di lavorazioni di primo o secondo livello", come anche da "agricoltura e tecnologia agricola" e "produzione in concessione di energia di origine fotovoltaica o idroelettrica", ha evidenziato Scammacca del Murgo, indicando anche "tutto il settore della costruzione" e della "produzione di medicinali".

In Camerun operano "una decina" di ong italiane "cui si sommano molte congregazioni religiose e i missionari Fidei Donum", ha ricordato l'ambasciatore. Le organizzazioni operano soprattutto nel "sostegno alle persone fragili", "accesso all'acqua potabile" e "formazione culturale. Ho scoperto che molti astisti membri della delegazione camerunese alla Biennale dell'Arte di Venezia avevano studiato nel liceo artistico creato decenni fa" a Mbalmayo da una Ong milanese, il Coe, ha riferito Scammacca del Murgo.

Sono "circa 16 mila" i camerunesi che, secondo le statistiche ufficiali, "risiedono stabilmente in Italia, impegnati in attività di studio o di carattere professionale, molti" con cittadinanza italiana, ha ricordato l'ambasciatore. "Oltre 4 mila" vivono in Emilia-Romagna e "altrettanti in Lombardia", ma vi sono "grosse comunità" in Piemonte, Veneto e Italia centrale.

"Quasi tutti i camerunesi sono entrati in Italia con un visto di studio" e "quasi tutti quindi sono studenti universitari", ha evidenziato il diplomatico, aggiungendo che questa formazione "ha favorito un'integrazione qualitativa": "Io personalmente ho incontrato ingegneri, medici, un ricercatore presso il Cern, un dirigente di Stellantis, designer di moda" e professionisti di "molti altri settori", ha rievocato Scammacca del Murgo, sottolineando di aver ricevuto Andrè Onana, "il nuovo portiere dell'Inter" decisivo per la qualificazione del Camerun ai Mondiali in Qatar.

Inoltre "quelli che sono rientrati occupano spesso posizioni importanti nel settore privato e in quello governativo". A metà agosto un gruppo di ex studenti camerunesi ha sottoscritto lo statuto dell'Associazione Dante Alighieri di Yaoundé, che aspira ad entrare nella rete dei Comitati Esteri della Società Dante Alighieri. Quello camerunese sarà uno dei primi comitati composto quasi solo da africani interessati alla diffusione della lingua ed della cultura dell'Italia oltre che dei suoi valori societari. La comunità camerunese che risiede in Italia mostra in genere la propria disponibilità a fare da ponte tra Italia e Camerun, ha notato il diplomatico di origine siciliana.

