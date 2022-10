Accordo tra Outlet Brugnato e sindacati per welfare e sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Il rispetto e l'applicazione piena dei contratti nazionali siglati delle organizzazioni maggiormente rappresentative, un responsabile di sito per la sicurezza, un presidio costante dei sindacati che svolgerà anche funzioni di Caf e patronato. Ma anche interventi sul welfare, con un centro di ascolto psicoterapico riservato ai dipendenti, accordi con una struttura adiacente per un servizio di asilo nido e la possibilità di combattere il 'caro carburante' con l'attivazione di corse del trasporto pubblico locale dedicate ai dipendenti.

Questi sono i punti fondamentali del protocollo d'intesa che è stato siglato tra San Mauro Spa, la società proprietaria del Brugnato 5Terre Outlet Village a Brugnato (La Spezia), e le organizzazioni sindacali. Nella struttura lavorano circa 450 persone, di cui quasi il 90% sono donne.

"Un protocollo che nasce da una collaborazione che dura ormai da anni e l'abbiamo voluto perché riteniamo che la qualità del lavoro sia fondamentale, che significa non solo rispetto dei diritti e la possibilità di vivere le ore di lavoro secondo paradigmi più elevati" ha spiegato l'amministratrice delegata Marina Acconci. Il protocollo è frutto del lavoro di oltre tre anni ed è stato firmato da Cgil, Cisl, Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Uiltrasporti, San Mauro Spa e Consorzio Shopinn. La proprietà si impegna a non affittare spazi commerciali ad aziende che non applicano i contratti nazionali previsti dalle parti sociali.

"Si tratta di un accordo innovativo che mette al centro i lavoratori riconosciuti come soggetti attivi e portatori di diritti. In un mondo in genere frammentato come quello della grande distribuzione vengono riconosciuti diritti a tutte le tipologie di lavoratori che ruotano intorno alla struttura. Può diventare una 'best practice' a livello nazionale" hanno sottolineato i rappresentanti sindacali. Tra gli altri punti del protocollo un tavolo permanente semestrale con i sindacati, sconti per il personale dipendente negli esercizi di ristorazione e nei negozi dedicati all'infanzia per le neomamme, controllo sulla corretta gestione degli appalti. (ANSA).