Wartsila: sindacati, indotto già colpito da richieste cig

(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - "Oggi abbiamo incontrato Confindustria in merito alle ditte in appalto Wartsila. E' stata rappresentata la difficoltà dell'indotto già colpito da alcune richieste di cassa integrazione. Inoltre abbiamo ribadito la necessità che la filiera dell'appalto, che conta centinaia di lavoratori, sia tenuta dentro a un ragionamento di sistema anche attraverso il supporto delle istituzioni". Lo rendono noto le segreterie territoriali di Trieste di Fim, Fiom e Uilm.

"Confindustria - aggiungono - ha convenuto su tale necessità e sull'importanza del supporto e coinvolgimento delle istituzioni a tutela dell'occupazione e della difesa del know how delle aziende dell'indotto Wartsila. In tal senso abbiamo assunto l'impegno a un costante monitoraggio della situazione che vada di pari passo con le discussioni che caratterizzeranno Wartsila nei prossimi mesi". (ANSA).