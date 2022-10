Sace: Ricci, garantiti investimenti sostenibili per 5,4 mld

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Sace ha lanciato da 20 mesi un prodotto che "va nella direzione di Repower Ue" e ha consentito di "garantire 170 operazioni, l'80% delle quali a favore di Pmi con investimenti per circa 5,4 miliardi di euro in sostenibilità". Lo ha detto Alessandra Ricci, amministratore delegato e direttore generale di Sace nel corso di un convegno organizzato da Rcs Academy. "Il nostro intervento si articola su 3 direttrici - ha spiegato - una emergenziale, una strategica e una sull'export. Le prime due sono legate alla garanzia 'support Italia' per le imprese a seguito del caro energia legata alla guerra in Ucraina. Poi c'è 'Caro Energia' che consente alle imprese di chiedere una copertura per la rateazione delle bollette e infine la copertura al 90% per le imprese di assicuratrici che coprono le imprese che hanno chiesto la rateazione della bolletta". "La nostra visione strategica - ha precisato Ricci - mira a incentivare gli investimenti delle aziende nell'economia sostenibile". (ANSA).