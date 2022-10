Povertà: torna il 15/10 raccolta alimentare Coop.Fi-Caritas

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Torna sabato 15 ottobre in 106 punti vendita di Unicoop Firenze la raccolta alimentare per la Caritas della Toscana. Soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno uno speciale allestimento che metterà in evidenza i generi alimentari di base: basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari che li destineranno alle persone in difficoltà sul territorio.

Quest'anno inoltre Unicoop Firenze darà un contributo straordinario di 100mila euro, che verrà indirizzato alla Caritas e alle altre associazioni di volontariato: le associazioni potranno così aiutare le famiglie in condizioni di disagio economico, sia con il contributo alimentare che con il pagamento delle utenze.

L'iniziativa è stata presentata oggi da Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e presidente della Fondazione Il Cuore si scioglie, e da Marcello Suppressa, direttore Caritas Toscana. I generi alimentari più richiesti, hanno spiegato, sono olio d'oliva e di semi, farina, pasta, conserva, carne, tonno e legumi in scatola, succhi di frutta, latte a lunga conservazione, prodotti per la prima colazione, prodotti per i bambini, di igiene personale e cura della casa. (ANSA).