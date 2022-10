Pininfarina: Abete,ha portato in Confindustria valore Europa

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - "Sergio Pininfarina ha portato in Confindustria il valore dell'ideale europeo come elemento non negoziabile". È il ricordo di Luigi Abete che ha ricordato, commosso, l'imprenditore nell'incontro organizzato dal figlio Paolo a dieci anni dalla scomparsa nella sede dell'Unione Industriali di Torino. Presente la famiglia di Pininfarina, la moglie Giorgia, i figli Paolo e Lorenza, i nipoti e l'a.d.

dell'azienda Silvio Angori. "L'amicizia è un valore che resta.

Mi ero opposto alla sua nomina alla presidenza di Confindustria perché aveva una appartenenza politica, ma per quattro anni sono stato il suo vice. Sono stati quattro anni bellissimi", ha detto Abete che ha ricordato anche Andrea Pininfarina, anche lui numero uno di Confindustria, scomparso nel 2008. (ANSA).