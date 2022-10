Ocse:superindice conferma flessione crescita

(ANSA) - PARIGI, 11 OTT - Gli Indicatori Compositi Avanzati dell'Ocse (ICA), concepiti per anticipare di 6-9 mesi gli sviluppi economici futuri, continuano a segnalare un rallentamento della crescita in gran parte delle grandi economie mondiali, Italia inclusa, "a causa di una forte inflazione, di un innalzamento dei tassi di interesse e di un calo del mercato azionario".Tra le principali economie dell'Ocse, "gli ICA continuano a segnalare un rallentamento della crescita in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, come anche nella zona euro, in particolare in Francia, in Germania e in Italia", si legge in una nota dall'Ocse. Il superindice prevede invece una "dinamica di crescita stabile" per il Giappone. (ANSA).