Istat: tra 2019 e 2022 boom prezzi gas, +182,5%,

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Tra il 2019 e il 2022 i prezzi della produzione di gas e di distribuzione di combustibili gassosi è aumentata in media del 182,5%.Il dato è contenuto in una tabella Istat nella Nota sull'andamento dell'Economia italiana a settembre sulle difficoltà per le imprese energivore e il rischio che per una parte di queste i margini diventino negativi. Per la produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità i prezzi sono cresciuti nel periodo del 131,5%. Per il gas naturale liquefatto e gassoso l'Istat riporta il dato World Bank secondo il quale i prezzi sono aumentati del 775,9%.

Per la benzina (dato Mise) l'aumento è del 20,0% mentre per il gasolio da riscaldamento (dato Mise) l'incremento è del 36,0%.

