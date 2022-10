Intesa: Borla, traghettiamo le Pmi nel lungo periodo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Abbiamo di fronte "un autunno e un inizio di anno complessi, ma siamo convinti che tra 9-12 mesi possa esserci un contesto diverso quindi è importante traghettare le imprese fino a quel momento con una visione che sia più lunga del solo qui e ora". Così la responsabile People, Business Development&Control Management di Intesa Sanpaolo, Virginia Borla, a margine della prima tappa del roadshow Imprese Vincenti, il programma della banca per la valorizzazione delle Pmi eccellenti.

"Riuscirà a rimanere sul mercato chi ha la capacità di andare oltre il contesto", aggiunge Borla, evidenziando come le 140 Pmi selezionate quest'anno da Intesa Sanpaolo "sono imprese che hanno investito in uno o più filoni del Pnrr, con mezzi propri o attraverso finanziamenti, e sono riuscite ad adeguarsi al contesto, trovando delle chiavi di successo". (ANSA).