Industria: Istat, produzione farmaceutici +51% sull' anno

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - La produzione industriale ad agosto 2022 segna un aumento del 2,9% su agosto 2021 ma con grandi differenze tra i settori. Il settore dei prodotti farmaceutici segna un aumento della produzione del 51% su agosto 2021 e del 9,9% su luglio 2022. La fabbricazione di computer e prodotti di elettronica registra un +31,0% sull'anno e un +8,5% sul mese mentre le le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori segnano un +20,9% sull'anno e un +5,3% sul mese.. Le flessioni più ampie su base annua si registrano nella fabbricazione di prodotti chimici (-14,6%), nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-11,3%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-4,3%). Su base mensile la produzione die prodotti chimici scende del 3,3%, quella dei prodotti in metallo dello 0,2% mentre quella della gomma e delle materie plastiche sale del 4,8%. (ANSA).