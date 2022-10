Energia: accordo tra Confartigianato Veneto e Unicredit

(ANSA) - VENEZIA, 11 OTT - UniCredit e Confartigianato Imprese Veneto hanno siglato un accordo per aiutare le imprese associate sul fronte del tema "caro-energia". La nuova partnership conclusa tra la banca e l'associazione mira a supportare le aziende associate con nuove risorse finanziarie, al fine di sostenerne le esigenze di liquidità a fronte dei rincari dei costi dell'energia e delle materie prime. L'accordo coinvolge le strutture operative dei territori e i consorzi Fidi (Cofidi Veneziano, Fidi Nordest e Consorzio Veneto Garanzie) che mettono a disposizione, misure rapide e immediate per coprire il costo delle bollette ed evitare quanto più possibile nuove potenziali situazioni di crisi aziendali.

Più nel dettaglio la partnership prevede la predisposizione di nuove linee di finanziamenti dedicati, con importo minimo di 10 mila euro e durata massima di 36 mesi comprensiva di preammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate e con intervento di garanzia di Consorzio Veneto Garanzie, Confidi Veneziano e Fidi NordESt. (ANSA).