E' made in Italy la prima catena per moto senza manutenzione

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - È 100% made in Italy la prima catena per moto senza manutenzione: Regina, l'azienda di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, annuncia l'arrivo dell'applicazione 520 nella sua gamma Z-Ring High Performance Endurance, di media cilindrata, a due anni dal lancio dell'applicazione 525 per moto con motorizzazione di grandi cubature.

Disponibile già dal prossimo novembre, tra le particolarità c'è il rivestimento Tetrahedral Amorphous Carbon (ta-C) che permette di eliminare la ri-lubrificazione periodica effettuata dal motociclista ogni 500 km, permettendo di minimizzare l'impatto ambientale prodotto degli schizzi di lubrificante durante la marcia. Grazie ai volumi produttivi raggiunti negli ultimi anni, Regina è riuscita a sviluppare economie di scala che hanno permesso all'azienda di Cernusco Lombardone di ridurre i costi di produzione di queste catene. "Un vantaggio competitivo che - sottolinea Paolo Garbagnati, amministratore delegato di Regina - abbiamo voluto condividere con il mercato, rendendo l'intera gamma Hpe più accessibile a tutti gli utenti ed appassionati attraverso la riduzione dei prezzi di vendita, nonostante il difficile periodo caratterizzato dalla continua crescita dei costi energetici e di quelli delle materie prime".

(ANSA).