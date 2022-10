Confindustria Moda e Unioncamere insieme per formazione (2)

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Tra le numerose attività previste dagli accordi di collaborazione sono previste: la costruzione e la condivisione di mappe di competenza e nuovi profili da formare, la realizzazione di campagne di comunicazione sulle professioni richieste dalle imprese del settore moda e l'ideazione e promozione di iniziative per l'orientamento scolastico-formativo, universitario e professionale, la definizione di un piano di azione che porti all'individuazione di strumenti e modelli di collaborazione in materia di certificazione delle competenze acquisite e nell'ambito dei percorsi di formazione.

"Da tempo, Confindustria Moda sottolinea con forza la necessità di figure professionali formate e coerenti con i reali bisogni delle aziende delle varie filiere produttive e ci auguriamo che il nuovo governo continui l'ottimo lavoro del Ministro Patrizio Bianchi e del suo staff", commenta Ercole Botto Poala, Presidente di Confindustria Moda. "TAM rappresenta quasi 100 istituti tecnici e professionali e ha l'obiettivo di creare un legame sempre più stretto tra scuole, imprese e territorio, con l'obiettivo di contrastare concretamente un fenomeno purtroppo molto radicato in Italia che è quello della disoccupazione giovanile" ricorda Roberto Peverelli, Presidente della Rete TAM. "Siamo convinti che creare un collegamento efficiente e diretto tra formazione e lavoro sia un tassello fondamentale per superare i fattori che alimentano il gap tra domanda e offerta e, in generale, per il futuro dell'occupabilità" afferma Andrea Prete, Presidente di Unioncamere. (ANSA).