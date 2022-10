Confindustria Moda, 5 urgenze, lavoriamoci con nuovo Governo (2)

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Il 'caro-bollette' è la prima preoccupazione per le aziende 'energivore' della moda.

Confindustria Moda chiede di "riformare in tempi rapidi il mercato energetico, slegando il prezzo dell'enegia elettrica da quello del gas e mettendo un tetto al prezzo del gas, agendo a livello italiano se non si dovesse riuscire a procedere a livello di Unione Europea".

Nel difficile momento dell'aumento dell'inflazione un'altra urgenza è poter sostenere le famiglie dei lavoratori per questo la Federazione chiede di "estendere anche al 2023 la possibilità per le imprese di erogare, su base volontaria, fino a 100 euro al mese aggiuntivi alla retribuzione, totalmente esenti da ritenute fiscali e contributive". Sempre sul fronte fiscale Confindustria Moda mette tra le urgenze il tema del credito di imposta a tutela della creatività, nel timore che il cambio di Governo cancelli i risultati raggiunti: "mantenere quanto già riconosciuto dal Mise, ovvero l'equiparazione della ricerca e sviluppo di nuovi design e collezioni del settore tessile, moda e accessorio a quella tecnico/scientifica". Restano sul tavolo poi i temi della digitalizzazione, strettamente legato alla sostenibilità con la richiesta di tornare a finanziare il piano industria 4.0 e transizione 4.0, quello dell'internazionalizzazione per il quale consolidare i sostegni economici e rafforzare il coordinamento con ICE e non ultimo la formazione, sulla scia di quanto fatto con Rete TAM (la rete nazionale degli istituti dei settori tessile, abbigliamento e moda). (ANSA).