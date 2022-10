Cassazione, copertura Inail per infezione causata dal lavoro

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Per la copertura dall'Inail nei casi di infezioni virali può essere sufficiente ricostruire in "via probabilistica" il nesso tra la malattia e l'attività lavorativa, "senza necessità di riscontrare l'esistenza di uno specifico episodio o contatto infettante in occasione di lavoro". Lo precisa la Cassazione, che ha disposto un nuovo appello nel caso di un infermiere di una Rsa, che chiede il riconoscimento della copertura Inail, e il relativo indennizzo, perché ritiene di avere contratto l'epatite c sul luogo di lavoro.

In prima battuta la Corte d'Appello aveva chiesto al lavoro di dimostrare "il fatto all'origine della malattie". La Cassazione premette che ci sono orientamenti contrastanti, e che la stessa Corte a volte ha concordato con la necessità di indicare il momento del contagio, ma in questo caso richiama passate decisioni secondo cui costituisce "causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali" a patto che "sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione". (ANSA).