Professioni: medici legali, conciliazione missione possibile

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Rendere la consulenza tecnica a finalità conciliativa uno strumento che possa avere sempre maggiore efficacia, secondo i criteri che sono stati previsti dalla legge". è questa la missione possibile secondo l'Associazione medico legale ambrosiana (Amla), con il patrocinio della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla), espressa nel corso di un convegno che si è tenuto a Milano. Un'iniziativa, recita una nota, per il presidente Amla Riccardo Zoja dedicata "alla consulenza tecnica a finalità conciliativa che la legge ha introdotto come procedura obbligatoria in numerosi tipi di vertenza, tra i quali quelli che riguardano la responsabilità civile sanitaria e che è adottata anche in altri campi che interessano molte persone danneggiate". (ANSA).