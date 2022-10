Pmi: commercialisti Bergamo, fari 14 e 15 ottobre su crisi

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Governance, controlli e responsabilità nell'impresa in crisi": questo è il titolo del convegno promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, in programma venerdì 14 e sabato 15 ottobre, presso il Teatro Donizetti. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, sarà strutturata in tre sessioni, coordinate rispettivamente dalla presidente del Comitato scientifico dell'Ordine dei professionisti della città lombarda e già presidente dell'Ordine Simona Bonomelli, dal presidente della II sezione civile del Tribunale di Bergamo Laura De Simone e dal commercialista milanese Alessandro Solidoro. ""Anche quest'anno Bergamo si rende protagonista dell'organizzazione di un convegno in materia di crisi d'impresa", e si tratta di un lavoro "in costante ricerca del miglioramento", dice il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo Francesco Geneletti.

A descrivere il tema che finirà sotto i riflettori nell'assise del 14 e 15 ottobre è la numero uno del Comitato scientifico dell'Ordine Simona Bonomelli: "Lo scorso 15 luglio, dopo una serie di rinvii è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, che è stato approvato con il decreto legge n.

14 del 12 gennaio 2019. Si tratta di una novità importantissima, che innova profondamente la filosofia del diritto concorsuale, perché si passa da una concezione statica, che mirava a tutelare esclusivamente la 'par condicio creditorum' e la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori, ad una concezione dinamica, nella quale l'impresa e la conservazione dell'impresa in attività sono messe al centro. Di conseguenza - conclude - diventa importantissimo il ruolo di chi lavora nell'azienda e la aiuta in questo senso". (ANSA).