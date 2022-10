Ocse: presentato a Parigi manifesto ''Zero corruzione''

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Si è tenuta nella sede dell'Ocse di Parigi la riunione del Comitato Anticorruzione del Business@OECD (BIAC), presieduto da Autostrade per l'Italia. Nell'incontro è stato presentato il Manifesto "Zero Corruzione", un decalogo per proporre e promuovere un nuovo obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Onu, in cui vengono riportate le 10 golden rules nella lotta alla corruzione, in linea con le best practice dell'Ocse.

Al tavolo - informa una nota - sono state inoltre ascoltate le testimonianze delle diverse aziende presenti e le attuali priorità del business in ambito anticorruzione. In particolare, sono stati approfonditi i temi relativi all'applicazione di nuove tecnologie in ambito compliance, dei modelli di gestione delle terze parti (quali fornitori e partner commerciali), la diffusione di una cultura basata su valori di etica, legalità e trasparenza attraverso anche l'alta formazione e la comunicazione unconventional, oltre che l'importanza dell'integrazione della compliance nel business dell'azienda.

"Come Autostrade per l'Italia - ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Aspi - sentiamo la responsabilità di contribuire, attraverso il Comitato Biac, alla risoluzione di una issue globale per assicurare un futuro sostenibile ed equo in termini di benessere sociale, tutela ambientale, sanità e nuovi standard educativi per le prossime generazioni. Siamo impegnati nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo a cui ci ispiriamo noi per primi, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nell'ambito del nostro percorso di trasformazione aziendale. Un processo che bisogna continuamente supportare e seguire: valori, processi semplici e trasparenti; sistemi e contesti non burocratici, con chiare assunzioni di responsabilità. Questa per noi è la strada e su questi pilastri fonda anche il piano industriale di Autostrade per l'Italia".

Il Comitato Anticorruzione del Business@OECD (BIAC), presieduto dal direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l'Italia Nicola Allocca, ha il compito di contribuire alla definizione delle migliori pratiche in ambito anticorruzione e di supportare l'OCSE nelle sue attività di policy making su temi di etica e legalità, fornendo il punto di vista del business. (ANSA).