Mariotti (Confindustria), futuro fosco e difficile

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Dal punto di vista di Confindustria "il quadro futuro del contesto economico è complesso, fosco e difficile", con previsioni di stagnazione nel 2023 che richiedono di proseguire il sostegno alle famiglie e alle imprese. Lo ha detto la direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti, intervenendo al summit dell'Ania, l'associazione nelle imprese assicuratrici. Mariotti ha ricordato che sabato scorso il centro studi di Confindustria ha diramato i nuovi dati di previsioni economiche, che "per il 2023 sono di una stagnazione, crescita zero", dovuta soprattutto allo "shock energetico" subito da famiglie e imprese. La crescita zero si lega poi ad altre sfide, dal climate change alla transizione digitale ed ecologica, nonché alla demografia, "un tema che dovrebbe essere una grande sfida per l'Italia". (ANSA).